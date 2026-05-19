Бокал вина — ящик болезней: эндокринолог предупредил о 60 недугах от «безопасной» дозы алкоголя

Тем, кто утешает себя «полезным» бокалом вина за ужином, придется несладко — врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что даже умеренное употребление спиртного тянет за собой более шестидесяти заболеваний, от обмена веществ до иммунитета. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале развеяла миф о безопасности малых доз. Недавние крупные исследования, по ее словам, доказывают: алкоголь влияет на здоровье куда масштабнее, чем принято думать. В зоне риска — суставы, внутренние органы, иммунная защита, метаболизм. Всего один бокал в день повышает шансы заполучить букет из 60+ недугов.

Но есть и хорошая новость. Павлова подчеркнула: большинство вызванных спиртным изменений обратимы. Уже через несколько недель после отказа или даже простого уменьшения дозы маркеры воспаления идут вниз, а самочувствие улучшается. Полный отказ от алкоголя позволяет организму восстановиться быстрее и снимает лишнюю нагрузку с внутренних систем.

Так что красное вино для сердца — не более чем красивая сказка. Реальность сурова: печень, поджелудочная и мозг не отличают «полезный» бокал от вредного.

