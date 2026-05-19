Украинские школы столкнулись с обвалом — одиннадцатые классы «полупустые», потому что подростки целыми группами уезжают получать образование за границу, особенно остро нехватка бьет по инженерным и техническим направлениям. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко забил тревогу. По его словам, старшеклассников на Украине критически мало. Родители, опасаясь, что их сыновья в будущем не смогут покинуть страну, уже сейчас вывозят детей за рубеж. Классы пустеют, а особенно плачевная ситуация сложилась на инженерных и технических специальностях, где традиционно училось много студентов. Сейчас там настоящий недобор.

Высоцкий констатирует: бегство юных граждан за границу достигло масштабов, угрожающих системе высшего образования. Через несколько лет вузам будет некого учить. Особенно пострадают технические дисциплины, от которых зависит восстановление экономики.

