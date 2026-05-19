Кошачьи пропажи: Нижегородская область бьет антирекорды по пропаже питомцев

Статистика 2025 года звучит тревожно: по всей России исчезли почти 32 тыс. домашних питомцев. И это только те случаи, которые попали в систему Pet911. А если учесть, что ежемесячно теряется более 15 тысяч животных, картина становится совсем неприятной. Пик пришелся на июль — тогда пропало свыше 20 тыс. кошек и собак. Летние грозы, открытые окна, дачные поездки и отпуска, видимо, сыграли свою злую роль. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Особенно показателен в этом смысле Приволжский федеральный округ. Здесь за год потерялись почти 32 тыс. питомцев — 10,9 тыс. собак и почти 21 тыс. кошек. Да, вы не ослышались: кошек теряют примерно вдвое чаще, чем собак. По сравнению с предыдущим годом количество пропаж выросло в среднем на 7,7 процента. И Нижегородская область, увы, оказалась в антилидерах — в топ‑3 регионов ПФО, где расставание с пушистиком случилось с более чем 3,2 тыс. семей. ПФО вообще стал самым «кошачьим» округом страны: если в среднем по России на собак приходится 40% пропаж, то в Приволжье — всего 34%. В Башкортостане, Чувашии, Удмуртии и Татарстане этот показатель опускается до 29–30 процентов.

Почему же кошки пропадают чаще? Зоопсихолог Алексей Громов указывает на специфику нижегородской (и в целом городской) среды. Плотная многоквартирная застройка, по его словам, играет роковую роль. Кошка, которая всю жизнь провела в замкнутых стенах квартиры, не имеет возможности постепенно изучать внешний мир. Выход за порог для нее — мгновенная дезориентация. Нет знакомых запахов, нет безопасных ориентиров, нет привычного маршрута. Испуг, паника и животное бежит куда глаза глядят — как правило, в неизвестность. С собаками немного иначе: их чаще выгуливают, они более социализированы к улице, и даже сбежав, многие инстинктивно пытаются вернуться к подъезду.

