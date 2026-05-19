Конец цифровой боли: в «Сапсанах» и «Ласточках» появится устойчивый спутниковый интернет

Есть у пассажиров «Сапсанов» и «Ласточек» боль: едешь по красивому маршруту, а интернет то появляется, то исчезает. Особенно за городом, где вышки сотовой связи ставят редко, а ехать приходится быстро. С этой проблемой РЖД и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 решили покончить раз и навсегда. На конференции ЦИПР 2026 стороны утвердили дорожную карту — по сути, покадровый план, как в ближайшее время оснастить скоростные поезда спутниковой связью нового поколения. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Технически это выглядит так: инженеры уже разработали специальный абонентский терминал, который выдерживает вибрации, перепады температур и крейсерскую скорость электрички. Он не просто «ловит» сигнал из космоса, а раздает широкополосный интернет внутри вагонов, даже там, где обычная мобильная сеть бессильна. Сейчас терминалы проходят обкатку на вагоне-лаборатории, а до конца года испытания перенесут прямо на «Сапсаны» и «Ласточки» в реальных рейсах. И если все пойдет по плану, то сперва технологию внедрят на 135 электропоездах, включая составы, курсирующие между Москвой, Питером, Нижним Новгородом и Минском.

Но справедливости ради — интернет для пассажиров хоть и важная, но не единственная цель. Замглавы РЖД по цифровой трансформации Евгений Чаркин поясняет: спутниковая связь нужна в первую очередь для служебных задач. Системы управления движением, мониторинг технического состояния поездов, удаленная диагностика — все это требует стабильного канала, который не моргает на каждом полустанке. И если с пассажирским Wi-Fi выйдет задержка, то с безопасностью движения такие шутки не проходят.

А параллельно БЮРО 1440 делает большой шаг за пределы России. На той же конференции компания подписала соглашение с белорусским спутниковым оператором «Белинтерсат». Стороны договорились объединить усилия и развернуть сервис спутниковой широкополосной связи уже в Беларуси. Идея все та же: сократить цифровое неравенство, дотянуть качественный интернет до регионов и, конечно, помочь с импортозамещением в критической инфраструктуре. По сути, это первый этап экспансии российской низкоорбитальной связи на постсоветском пространстве.

Итог всего этого звучит обнадеживающе. Для рядового пассажира — стабильный видеохостинг в дороге и возможность работать в пути без нервотрепки с разрывами связи. Для РЖД — новый уровень контроля за безопасностью и состоянием техники. Для БЮРО 1440 — первые реальные клиенты и подтверждение, что их спутниковая система работает на земле, в движении, в любую погоду. А еще это сигнал: в России вполне себе строят собственную космическую связь, и она уже доехала до железной дороги. И скоро — дай бог — доедут и до других отраслей. Потому что проблема «интернет пропал» актуальна не только в поезде, но и в тайге, и в море, и на трассе. И ее, похоже, начинают решать всерьез.

