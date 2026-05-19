Сокращение рейсов за границу: перелет со стыковкой оказался выгоднее прямого на 30%

Прямых авиарейсов из России за границу этим летом станет на четверть меньше, и привычка сесть в самолет и через пару часов оказаться в пункте назначения постепенно уходит в прошлое. Причина — не только санкции и закрытое небо, но и вполне прагматичная экономика. Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с Pravda.Ru объясняет: перевозчикам стало невыгодно жечь дорогое топливо на длинных маршрутах, когда можно сделать пересадку в удобном транзитном узле и потратить меньше керосина.

Звучит как проблема, но на деле — палка о двух концах. Да, прямых направлений осталось всего 32, и это объективное ухудшение логистики. Однако Дехтярь подчеркивает: туристы не сидят сложа руки, а адаптируются. Более того, многие уже поняли, что перелет с одной стыковкой часто обходится на 20–30 процентов дешевле. Прямой билет в Юго-Восточную Азию может стоить около 100 тысяч рублей, а аналогичный рейс с посадкой в Пекине — всего 70 тысяч. Разница весомая, и плюс к этому появляется шанс зависнуть на денек в другой стране, погулять, купить что-то в дьюти-фри. Для многих это уже не вынужденное неудобство, а осознанный выбор.

Сами туроператоры включают в пакеты оба варианта — и прямые билеты, и стыковочные. Никакой катастрофы, по мнению эксперта, не происходит. Просто рынок перестраивается: кто-то готов платить за комфорт и время, кто-то выбирает экономию и новые впечатления от транзитной страны. Дехтярь даже называет это формированием новой культуры потребления авиауслуг. Люди перестают паниковать из-за пересадок и начинают воспринимать их как часть путешествия.

По словам турэксперта, сокращение прямых рейсов — это не конец туристической эпохи, а ее трансформация. Да, логистика усложнилась, но возможность выехать на отдых сохраняется. Главное — внимательно подходить к бронированию, отслеживать изменения расписания и не бояться стыковок. А власти и авиакомпании продолжают работать над восстановлением сообщения с дальними регионами — программы в ту же Танзанию остаются приоритетом.

