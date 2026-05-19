Спектакль окончен: синоптик назвал дату, когда адское пекло в Москве сменится грозами и градом

Москвичи, изнывающие от 30-градусного пекла, могут выдохнуть — аномальная для мая жара окажется «кратким, но ярким спектаклем», и уже в выходные столбики термометров рухнут на 10 градусов, уступив место градам и грозам. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец обнародовал утешительный прогноз. Экстремальный зной продержится в столице до середины недели. В четверг, 21 мая, на небе начнут появляться отдельные «башенки» кучево-дождевых облаков — первый признак скорой перемены.

В пятницу, 22 мая, при температуре +27…+30 градусов местами прогремит гроза, но настоящее облегчение наступит в выходные. Уже 23–24 мая столбики термометров опустятся до комфортных +20…+23 градусов. По словам Тишковца, после этого погода вернется в умеренное весеннее русло, а жара останется лишь ярким воспоминанием.

Синоптик предупредил, что уход зноя часто сопровождается грозами с градом — так что зонтики и укрытия для машин лучше приготовить заранее.

