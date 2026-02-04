Не спорт, а боевая подготовка: соревнования в Павловском Посаде проверяют навыки, которые спасают жизни
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде прошел традиционный Кубок Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту. Соревнования принял стадион «Юность», где в борьбу за награды вступили свыше 100 спортсменов из 21-ой команды, представлявших подразделения федеральной противопожарной службы со всего региона.
Кубок состоял из двух наиболее динамичных и сложных дисциплин, знакомых каждому пожарному, — «Полоса препятствий» и «Подъем по штурмовой лестнице». Каждое из этих упражнений представляет собой не просто спортивную гонку, а комплексное испытание профессиональных качеств.
Участники демонстрировали мгновенную реакцию, филигранную точность действий, физическую выносливость и слаженность работы в команде. Именно эти навыки, отточенные на стадионе, впоследствии определяют успех при выполнении реальных боевых задач.
По результатам напряженной борьбы чемпионский титул завоевала служба пожаротушения. Серебряными призерами стали сотрудники 14-го пожарно-спасательного отряда, а почетное третье место заняла команда 16-го пожарно-спасательного отряда.
Организаторы состязаний выразили благодарность судейской бригаде, тренерам и каждому участнику за отличную подготовку, высокую дисциплину и верность традициям профессионального спорта.
Проведение турнира вновь подчеркнуло роль Павловского Посада как надежной и гостеприимной спортивной площадки областного масштаба. В завершение всем спасателям-спортсменам пожелали будущих побед, крепкого здоровья и безопасного несения службы.