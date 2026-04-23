Не стало актера Николая Устинова-Лещинского, сыгравшего в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Не стало заслуженного артиста РСФСР Николая Николаевича Устинова-Лещинского. Ему было 78 лет. Печальное известие подтвердила газета «Выборг» и театр «Святая крепость», где он прослужил долгие годы и был одним из основателей. Коллеги и поклонники скорбят о невосполнимой потере.

Николай Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года в городе Холмске Сахалинской области. С ранних лет он проявлял тягу к искусству: окончил фортепианное отделение Музыкального училища в Калинине, а затем получил образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова.

Театральная карьера артиста началась во Львовском театре кукол, затем он служил в Курганском областном театре кукол «Гулливер» и в Театре кукол при Сухумской филармонии. Но главным делом его жизни стал театр «Святая крепость» в Выборге, который он помогал создавать с 1982 года и в котором оставался верен сцене до последних лет.

Телезрители знали и любили Николая Устинова-Лещинского по ролям в популярных детективных сериалах: «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Катерина-4. Другая жизнь» и многих других. Даже в эпизодических ролях он умел создавать запоминающиеся образы, за что его ценили режиссеры и благодарили зрители.

Последние годы жизни заслуженный артист болел и практически не выходил на сцену. Коллеги по театру и верные поклонники до последнего надеялись на его возвращение, верили, что он победит недуг и снова выйдет к зрителям. Но, увы, чуда не произошло.

