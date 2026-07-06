Ушла из жизни звезда «Тюдоров» Слейн Келли

По информации местных СМИ, накануне врачи отпустили Келли домой, чтобы она могла провести последние дни в кругу семьи. Актриса ушла из жизни за пять дней до своего дня рождения, который должен был наступить 9 июля.

Келли родилась в 1982 году. Широкую известность ей принесла роль Джейн Говард в популярном историческом сериале «Тюдоры». Также она снималась в сериалах «О’Брайены» и фильмах «Восхождение пехотинца 2» и «Лучшие годы». Помимо актерской работы, Слейн была продюсером сериала «О’Брайены».

Коллеги и друзья называют ее удивительной женщиной, волшебной и доброй душой. Актер Пэдди Кортни отметил, что ее дух будет жить в сердцах тех, кто ее знал. Ее коллега — актриса Мишель МакГрат описала Слейн как притягательную личность, которая освещала путь всем вокруг.

В последние дни актрису окружали любящие родные: муж Джо Келли, дочь Мэрион, сын Нокс, брат Дарраг, невестка Мэгс и племянница Элиза.

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