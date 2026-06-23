Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина

На 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин. О смерти легендарного актера, поэта и автора песен сообщил Союз кинематографистов России, пишет The Voice. Он умер в своей московской квартире, оставшись один после смерти всех близких.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Его юность пришлась на трудные послевоенные годы. Он окончил строительный техникум, но судьба распорядилась иначе. Увлекшись театром, он поступил в студию «Юность» и начал выступать на сцене Московского государственного театра эстрады, а затем работал в Москонцерте. Его талант был многогранным: он не только играл, но и писал стихи, песни, сценарии.

В кино Ножкин дебютировал в 1968 году в фильме «Ошибка резидента», где сыграл одну из главных ролей. Затем последовали работы в культовых картинах: «Хождение по мукам», «Освобождение», «Судьба резидента».

Ножкин был ведущим первой советской телевизионной передачи «Телевизионное кафе» и программы «Внимание, эрудиты!». Но главную любовь зрителей принесли ему песни. «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» — эти композиции знала и пела вся страна. Ножкин стал автором гимна движения «Бессмертный полк», который звучит на главных памятных мероприятиях России.

Ножкин также был лауреатом Государственной премии РСФСР. Он награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы. Состоял в Союзе писателей, Союзе кинематографистов и Гильдии актеров кино России.

В личной жизни Ножкина было много боли. Он был женат на актрисе Ларисе Голубиной, с которой познакомился еще в студии. В 2004 году она ушла из жизни. Через два года, в 2006-м, умер их приемный сын Дмитрий. Позже стало известно о внебрачном сыне Михаиле.

Последние годы актер жил один, сохраняя достоинство и оставаясь преданным своему делу. Его уход — большая потеря для российской культуры. Память о нем навсегда останется в песнях, фильмах и сердцах миллионов зрителей.

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