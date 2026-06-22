Не стало звезды сериалов «Мосгаз» и «Хор» Вячеслава Рыбакова

На 53-м году жизни скончался актер и педагог Вячеслав Рыбаков, сообщает Леди.Mail. Артист, известный зрителям по сериалам «Мосгаз», «Хор» и «С неба и в бой», ушел после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Точная причина смерти не названа.

Рыбаков родился в 1974 году. В 1995 году он окончил Ярославский государственный театральный институт. Затем поступил в ассистентуру-стажировку по кафедре пластической выразительности актера в Высшее театральное училище имени Щукина, которую завершил в 1998 году.

Преподавать в Школе-студию МХАТ Рыбаков начал еще в 1997 году. Он стал доцентом кафедры пластического воспитания артиста и пользовался большим доверием у студентов актерского факультета. Коллеги отмечали, что он умел объединять учеников любовью к своей дисциплине.

Как актер Рыбаков снялся в проектах «Хор», «С неба и в бой», «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Моими глазами» и других. Также он был членом Гильдии режиссеров — педагогов по пластике.

Для многих студентов Школы-студии МХАТ Рыбаков был не просто преподавателем, а наставником и другом.

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