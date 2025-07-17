Не стало режиссера Юрия Кары

В Ялте на 71-м году жизни скончался известный кинорежиссер Юрий Кара. По информации SHOT, вечером 16 июля у него случился инфаркт. Медики пытались спасти его в реанимации, но около 22:00 мск он умер.

Как сообщила семья режиссера, у него были проблемы с сердцем — два года назад и в феврале 2025 года Кара уже перенес инфаркты. Сейчас его тело находится в морге Ялты. Родственники режиссера перевезут его в Москву, где будут организованы прощание и похороны.

Юрий Кара вошел в историю российского кино как автор культовых картин. Его дебютная работа «Завтра была война» (1987) получила признание критиков, а фильм «Воры в законе» (1988) стал одной из первых советских криминальных драм.

Однако самым известным его проектом остается экранизация «Мастера и Маргариты» (1994), ставшая легендарной в своем роде.

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