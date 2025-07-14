Умер заслуженный художник РФ Владимир Буйначев
Ушел из жизни скульптор, изменивший облик Москвы, Владимир Буйначев
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На 88-м году жизни скончался заслуженный художник РФ, член Московского Союза художников и Московского объединения скульпторов Владимир Буйначев. Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
За более чем 40 лет творчества Буйначев создал свыше 200 произведений, многие из которых стали неотъемлемой частью культурного ландшафта Москвы.
Главные работы мастера находятся в столице. Они включают скульптуры «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас» и «Всадник».
В парке искусств «Музеон» хранятся другие известные работы Буйначева — «Фонтан любви, фонтан живой», «Победитель», «Поклонение волхвов», а также «Но время, время, Александр Сергеевич…». Эти произведения сочетают в себе классическую школу и современную пластику, отражая глубокий интерес автора к истории России, литературе и философии.
Буйначев не ограничивался скульптурой. Он также занимался живописью, исследовал русскую литературу, писал стихи и прозу.
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