Не стало режиссера сериала «Пока станица спит» Баты Недича

На 65-м году жизни умер украинский актер и режиссер сербского происхождения Бата Недич (настоящее имя — Светислав Богославович). Он долго боролся с тяжелой болезнью, пишет The Voice. О смерти сообщила его супруга Кира Биеник. Продюсер Евгений Трофимов отметил, что у Недича остались незаконченные работы, планы и идеи, которые ему уже не суждено воплотить.

Недич родился 30 мая 1962 года в Белграде, Югославия. Он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1987 году, а в 1994-м переехал в Киев, где и началась его активная творческая карьера.

В Украине Недич создал несколько успешных проектов для телеканала «Интер». Среди них — юмористическая программа «Антология украинского анекдота» и шоу «Золотой гусак». Как актер он снялся в сериале «Ефросинья». Как режиссер поставил такие сериалы, как «Исцеление любовью», «Пока станица спит» (этот проект получил премию ТЭФИ), «Волчица» и «Ангел-хранитель».

У Недича было двое детей: сын Петр (1995 года рождения) и дочь София (1998 года). С женой Кирой Биеник они прожили долгую и счастливую жизнь. Коллеги и зрители запомнили его как талантливого, глубокого и многогранного творца, который умел соединять серьезные драматические сюжеты с тонким юмором.

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