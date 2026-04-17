Специалисты коммунальных служб Подмосковья с начала весны отремонтировали более 30 счетчиков

Специалисты коммунальных служб Подмосковья с начала весны отремонтировали более 30 приборов учета. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В числе восстановленных — как индивидуальные, так и общедомовые счетчики, которые нуждались в приведении в порядок после завершения осенне-зимнего сезона», - отметили в ведомстве.

Жителям напомнили, что в случае неисправности счетчика нужно обратиться в УК или территориальный отдел министерства. Самостоятельно вскрывать пломбы, сверлить корпус, приставлять магнит, варить/паять рядом со счетчиком без защиты запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе обновят 135 котельных и 361 км теплосетей.