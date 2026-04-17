Противодействие преступлениям с использованием цифровых технологий обсудили в прокуратуре Подмосковья

Координационное совещание по вопросу противодействия преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий прошло в прокуратуре Московской области под председательством прокурора региона Сергея Забатурина.

В 2024-2025 годах киберпреступления составили около трети от общего объема уголовных дел — 22 тыс. из 68 тыс. Совокупный ущерб от таких преступлений составил более 20 млрд рублей. Жертвами стали более 15 тыс. человек.

Фиксируется все больше преступлений с использованием социальной инженерии: когда аферисты используют голосовые и видеосообщения, а также психологическое воздействие.

По словам Забатурина, значительная часть оборота наркотических средств также осуществляется бесконтактным способом с использованием информационных технологий. Он призвал повысить качество проведения доследственных проверок и расследования таких преступлений и усилить мониторинг открытых сегментов в сети.

