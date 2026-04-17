«Заживо сожгли детей»: в Ленобласти поисковики нашли массовое захоронение жертв фашистов

В Шумском сельском поселении обнаружено массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Среди останков — дети 5–13 лет и молодые женщины. Это жители совхоза «Красный Октябрь» Мгинского района. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Немцы оккупировали район в начале декабря 1941 года. Всего на месяц. Но этого срока хватило для чудовищных зверств. По архивным документам, гитлеровцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, заперли их в деревянном доме и подожгли заживо. Тогда погибли 16 человек. Спустя 85 лет земля отдала их останки.

Поисковики нашли не только взрослых, но и маленьких узников. Тела лежали вперемешку. Кто-то пытался спастись, но двери были наглухо заколочены. И теперь, спустя десятилетия, погибшие обретут имена и достойное погребение. Для родственников, если они найдутся, это страшное, но долгожданное известие.

