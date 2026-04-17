В Подмосковье подрядную организацию оштрафовали на 1 млн рублей за лесной пожар. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Причиной пожара стало ненадлежащее проведение работ по сжиганию порубочных остатков во время выборочной санитарной рубки. Так, не был обеспечен контроль за полным сгоранием древесных остатков и прекращением тления. В результате возгорания были повреждены деревья, которые вырубать не планировалось.

«Специалисты отмечают, что подобные случаи подчеркивают важность строгого соблюдения требований пожарной безопасности при проведении лесохозяйственных работ. Нарушения могут привести не только к значительному экологическому ущербу, но и к существенным финансовым потерям», - отметили в комитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к прохождению пожароопасного периода в регионе.