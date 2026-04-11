Не стало звезды сериала «Следствие ведут знатоки» Алексея Наумова

На 66-м году жизни умер российский актер Алексей Наумом, пишет The Voice. О трагедии сообщила актриса Наталия Белохвостикова, которая была его мачехой. Она опубликовала архивный снимок, на котором ее покойный муж, режиссер Владимир Наумов, запечатлен вместе с сыном Алексеем.

Наумов родился в 1960 году в семье знаменитых кинематографистов. Его мать — актриса Эльза Леждей, известная по роли майора Знаменского в сериале «Следствие ведут знатоки». Отец — режиссер Владимир Наумов, постановщик фильмов «Бег», «Тегеран-43», «Школа» и многих других.

Родители Алексея расстались, когда мальчику было всего два года. Причиной развода стал роман Эльзы Леждей с актером Вячеславом Шалевичем.

В детстве Наумов-младший сам пробовал силы в кино. В 1970 году 10-летний мальчик сыграл роль Петьки Щеглова в фильме отца «Бег». А в 1972 году он появился в знаменитом сериале «Следствие ведут знатоки», где исполнил роль Сережи.

Несмотря на актерские гены и успешные дебюты в кадре, Алексей не захотел становиться профессиональным актером. Он поступил в Ленинградскую академию художеств на факультет истории и теории искусства.

После окончания вуза Наумов посвятил себя искусствоведению и дизайну книг. Он был авторитетным экспертом и консультантом в своей области. Алексей занимался версткой специализированных изданий, оформлением художественных альбомов и каталогов выставок.

Ранее стало известно о смерти педагога по вокалу Натальи Андриановой, у которой учились российские звезды.