Не стало сыгравшего в фильме «Обитель» Андрея Светоносова

Ушел из жизни актер Вологодского драматического театра Андрей Светоносов. Он скончался 1 сентября в возрасте 67 лет, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра. Прощание с артистом состоится 4 сентября в Вологде.

Светоносов более 30 лет служил в Вологодском драматическом театре, где сыграл десятки ролей. Среди его работ — Оракул в «Сиреневом платье Валентины», Заморыш в «Сне в летнюю ночь», Старец в «Карамазовых и аде», могильщик в «Гамлете» и множество других образов.

Он также снимался в кино и сериалах, среди которых были «Завещание Ленина», «Банкрот», «Гамлет», «Золотой транзит», «Обитель» и «Великолепная пятерка — 5». Коллеги запомнили его как талантливого и преданного своему делу человека.

Ранее стало известно о смерти актера Леонида Марченко, сыгравшего в культовом фильме «В бой идут одни „старики“».