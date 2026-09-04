Сарик Андреасян и Лиза Моряк вновь стали родителями

В семье 30-летнкй актрисы Лизы Моряк и 42-летнего режиссера Сарика Андреасяна случилось радостное пополнение, сообщил StarHit. 3 сентября у пары родился третий ребенок — мальчик. Для Лизы это третий малыш, а для Сарика — пятый. Имя новорожденного звездная пара пока держит в секрете.

Моряк уже поделилась первыми эмоциями в соцсетях. Она призналась, что перед родами испытывала страх перед грузом ответственности и боялась, что не сможет защитить ребенка от жестокого мира. Однако актриса пообещала быть опорой для малыша, учиться быть мамой вместе с ним и не ждать от него идеальности.

«Я хочу, чтобы он вырос смелым, честным, добрым, научился прощать и любить без остатка», — написала она.

Пара уже воспитывает двух дочерей. У Сарика также есть два сына от предыдущего брака. Поклонники уже засыпали семью поздравлениями, желая им здоровья, терпения и спокойных ночей.

Ранее стало известно, что экс-солистка «Ранеток» Анна Руднева стала мамой в третий раз.