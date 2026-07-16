Не стало звезды «Альфа-самцов» Аскен Лопес

Испанская актриса Аскен Лопес, известная широкой публике по роли в популярном сериале «Альфа-самцы», скончалась в возрасте 69 лет, сообщило издание El Pais со ссылкой на официальное заявление Союза актеров и актрис Испании. Точная причина смерти пока не раскрывается.

Лопес родилась в городе Авила. Она получила степень драматурга в Мадридском университете RESAD, после чего посвятила себя актерской карьере. За свою творческую жизнь она снялась в 32 работах, среди которых фильмы «Бессмертный», «Любовь в смутные времена», «Красный орел», «Харон и полицейские», а также сериалы «Медицинский центр» и «Галерея Вельвет».

Помимо кино, актриса активно участвовала в театральных постановках. В 2018 году она вышла на сцену в спектакле «Огни Богемии», в 2019-2020 годах играла в мюзикле «Билли Эллиот» на сцене мадридского театра Нуэво Алькала, а в 2022 году приняла участие в постановке «Тетрадь Пифагора».

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