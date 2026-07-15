Сыгравшая в «Звездном пути» актриса Антуанетта Бауэр скончалась на 95-м году жизни

Американская актриса немецкого происхождения Антуанетта Бауэр ушла из жизни в возрасте 94 лет, сообщает Hollywood Reporter. Она скончалась 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе. Информация о ее кончине появилась только сейчас — о смерти артистки рассказала ее подруга Карлотта Глакин. Причины смерти не раскрываются.

Бауэр родилась 30 сентября 1932 года в Германии. Ее творческий путь начался в Европе, но настоящая популярность пришла к ней после переезда в США и Великобританию. Пик карьеры актрисы пришелся на 1960-1980-е годы, когда она активно снималась в кино и на телевидении.

Зрителям она запомнилась по эпизодическим, но ярким ролям. Она появилась в культовом сериале «Сумеречная зона», снялась в фильме ужасов «Выпускной». Одной из самых узнаваемых ее работ стала роль антагонистки Сильвии в эпизоде «Кошачья лапа» второго сезона легендарного сериала «Звездный путь». Эта роль принесла ей любовь поклонников научной фантастики.

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