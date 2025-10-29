Не стало звезды «Приключений в стране радуги»: какой след оставил индеец Бакли Петавабано?

Скончался знаменитый актер, происходивший из племени коренных американцев, Бакли Петавабано, сообщила канадская телерадиокомпания CBC. Ему было 77 лет.

Петавабано был многогранным деятелем кино — работал актером, монтажером и оператором.

Наибольшую известность ему принесла роль Пита в телевизионном сериале «Приключения в стране радуги», где он сыграл одну из главных ролей. Этот проект сделал его первым канадским индейцем, появившимся в игровом телешоу.

В качестве оператора Петавабано дебютировал в 1977 году в фильме «Путь кри». Помимо работы в кино, актер также выступал на театральной сцене в Монреале, где проживал продолжительное время.

Его творческое наследие оказало значительное влияние на представление коренных народов в канадском кинематографе.

