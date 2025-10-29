Ушел из жизни Андрей Гриневич: легенда дубляжа, подарившая голос Брюсу Уиллису и Шону Коннери

На 70-м году жизни скончался знаменитый актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич. Он был тем самым голосом, который советские и российские зрители много лет слышали в фильмах с Брюсом Уиллисом, Шоном Коннери и другими голливудскими звездами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Андрей Гриневич ушел из жизни в возрасте 69 лет. Печальную новость подтвердил его коллега актер Ислам Ганджаев. Карьера Гриневича в дубляже была поистине титанической — он принял участие в озвучивании более четырехсот картин, а как режиссер поставил голос более чем для полутораста проектов.

Именно его тембр и интонации стали для миллионов зрителей голосом Брюса Уиллиса в легендарном «Крепком орешке 2», Алека Болдуина и Чарли Шина. Он же озвучивал Шона Коннери в «Робине Гуде: Принце воров» и Майкла Мэдсена в «Городе грехов».

Досталось от мастера и отечественному кинематографу — в культовых «Гардемаринах, вперед!» его голосом говорил герой Владимира Шевелькова Никита Оленев. Уход Гриневича знаменует конец целой эпохи в искусстве киноперевода.

