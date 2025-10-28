Не стало звезды сериала «Полицейский с рублевки»: Роману Попову было 40 лет
Не стало российского актера Романа Попова, лечившегося от рака мозга
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
На 41-м году жизни скончался российский актер, прославившийся ролью Мухича в сериале «Полицейский с рублевки», Роман Попов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Илью Новикова.
По данным телеграм-канала Baza, актер скончался в реанимации. На протяжении семи лет Попов боролся с тяжелым заболеванием.
Изначально у артиста диагностировали злокачественное новообразование головного мозга. После проведения комплексного лечения актеру удалось достичь стадии ремиссии, однако впоследствии произошел рецидив.
В результате прогрессировавшей болезни Попов перестал видеть и начал испытывать проблемы со слухом.
В своем последнем обращении к поклонникам актер выразил благодарность всем, кто оказал финансовую поддержку и помог организовать сбор средств для проведения лечения.
