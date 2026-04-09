Ушла из жизни педагог по вокалу Наталья Андрианова, занимавшаяся с Гагариной, Варум и Линдой

Ушла из жизни известный педагог по вокалу Наталья Андрианова, сообщает The Voice. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Она ушла из жизни вскоре после празднования своего 86-летия.

Андрианова долгие годы возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в Российской академии музыки имени Гнесиных. Педагог разработала собственную вокальную методику и опубликовала учебное пособие, которым пользуются многие вокалисты.

За свою карьеру Андрианова воспитала 29 учеников, которые стали лауреатами международных конкурсов. Среди ее звездных воспитанников — Полина Гагарина, Анжелика Варум, Линда, Жасмин, Стас Пьеха, Сергей Пенкин, Нина Шацкая и многие другие.

До последних лет Андрианова вела активный образ жизни и участвовала в телепроектах, например в программе «Звезды сошлись».

После известия о смерти педагога звезды опубликовали соболезнования. Ирина Круг разместила совместное фото с Андриановой и выразила глубокую скорбь. Ее сын Александр также почтил память наставницы, отметив ее важную роль в своей карьере.

