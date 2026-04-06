Не только четверные аксели: Малинин вышел на лед в костюме Наруто и взорвал соцсети

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин продолжает удивлять публику не только своими спортивными достижениями, но и яркими выходами на лед. На этот раз 21-летний американец, известный как «Бог четверных», представил показательный номер в образе главного героя культового аниме «Наруто».

Аниме-выход на льду

Выступление состоялось на шоу «Stars on Ice Japan Tour 2026» в Осаке. Малинин, известный своей любовью к поп-культуре, решил порадовать японских фанатов, облачившись в оранжевый костюм и парик Наруто Узумаки.

Шоу проходило 4 и 5 апреля на арене «RACTAB Dome» в Осаке. Вместе с Малининым на льду выступали такие звезды, как олимпийская чемпионка в командном турнире (и трехкратная чемпионка мира) Каори Сакамото, призеры Олимпийских игр японская пара Рику Миура и Рюити Кихара, чемпионка США Эмбер Гленн, а также олимпийские чемпионы в танцах на льду Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Фотографией облаченного в образ аниме-героя фигуриста поделилась в соцсетях Мэдисон Чок, мгновенно вызвав шквал восторженных отзывов. Поклонники отметили, что костюм идеально подошел спортсмену, назвав его «максимально крутым» и «невероятно милым».