Не тот ракурс? Почему телезвезда годами выглядела несчастной на фото

Известная британская певица и дизайнер наконец прокомментировала свое серьезное выражение лица во время публичных мероприятий. Оказалось, что всему виной — неверно выбранная позиция для фотосъемки. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на зарубежное издание People.

Виктория Бекхэм рассказала о природе своих «угрюмых» снимков на красных дорожках. По ее словам, проблема заключалась в том, что супруг Дэвид Бекхэм постоянно занимал позицию слева от нее.

Знаменитость пояснила, что фотографы обычно снимали ее с правой стороны, а этот ракурс оказывался для нее крайне неудачным. На таких кадрах она выглядела болезненно и серьезно, хотя на самом деле внутри чувствовала себя радостной и улыбалась.

