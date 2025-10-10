Не тот ракурс? Почему телезвезда годами выглядела несчастной на фото
People: Виктория Бекхэм объяснила угрюмость неудачным ракурсом
Известная британская певица и дизайнер наконец прокомментировала свое серьезное выражение лица во время публичных мероприятий. Оказалось, что всему виной — неверно выбранная позиция для фотосъемки. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на зарубежное издание People.
Виктория Бекхэм рассказала о природе своих «угрюмых» снимков на красных дорожках. По ее словам, проблема заключалась в том, что супруг Дэвид Бекхэм постоянно занимал позицию слева от нее.
Знаменитость пояснила, что фотографы обычно снимали ее с правой стороны, а этот ракурс оказывался для нее крайне неудачным. На таких кадрах она выглядела болезненно и серьезно, хотя на самом деле внутри чувствовала себя радостной и улыбалась.
