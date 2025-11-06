«Не уговорили петь в новогоднюю ночь»: Кадышева отказалась от корпоративов, чтобы провести праздники с семьей

Фото: [ Надежда и Григорий Кадышевы на VK Fest -2024 в московских «Лужниках»/Медиасток.рф ]

Народная артистка России Надежда Кадышева приняла решение отказаться от участия в корпоративных мероприятиях в предстоящий новогодний период. Об этом стало известно KP.RU.

По информации источника, артистка предпочла провести праздничные дни в кругу близких, отдав приоритет семейным ценностям.

Все основные профессиональные обязательства, включая концертные выступления, съемочные процессы и иные мероприятия, запланированы в графике артистки на ноябрь и декабрь.

Как отметил источник, несмотря на возможные коммерческие предложения, певица осталась непреклонна в своем решении не выступать в новогоднюю ночь.

В 2025 году творчество Кадышевой переживает вторую волну популярности, во многом обусловленную активным присутствием в социальных сетях. Продюсер Сергей Дворцов, комментируя этот феномен, охарактеризовал певицу как новую Примадонну отечественной эстрады.

