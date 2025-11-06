«Экономика такова»: Лолита предпочла подаркам дымоход и неожиданные развлечения

Певица Лолита Милявская сознательно отказалась от традиционного празднования своего 62-го дня рождения, который приходится на 14 ноября. Она призналась в беседе с gazetametro.ru, что устроит скромный праздник-прогулку в кругу близких, которым запретила дарить подарки.

Вместо шумного застолья и гор подарков артистка планирует провести день в узком кругу самых близких людей, посещая музеи и исследуя заброшенные места. Такой нестандартный выбор — не просто творческая причуда, а продуманная жизненная позиция, сочетающая заботу о других и практический подход к жизни.

Удивила артистка и другим подходом. Она ввела запрет на любые подарки в честь 62-летия. Этот шаг певица объяснила отнюдь не капризом, а трезвой экономической оценкой и социальной ответственностью.

«Экономика такова, что каждый цветок стоит денег, а мне важно, чтобы члены моего коллектива тратили деньги на свои семьи. Поэтому запретила любые виды подарков для меня», — призналась Милявская.

Вместо букетов и сувениров она сделала себе практичный и жизненно важный подарок — новый дымоход, предотвратив реальную угрозу пожара в собственном доме.

По признанию звезды, в скором времени она отведет последние концерты и заказы, а после — отправится отдыхать. При этом ее отпуск продлиться не меньше месяца, что позволит перезагрузиться перед новогодней суетой на сцене.

