«Не вводите людей в заблуждение»: Луис Сквиччиарини возмутился ИИ-фотосессией с лицом больной Лерчек

Возлюбленный тяжелобольной блогерши Валерии Чекалинойм (Лерче) Луис Сквиччиарини не смог сдержать эмоций и резко отреагировал на публикацию, которую в своем блоге сделала Александра Адоньева, сообщает Super.ru.

Речь идет о сгенерированных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) фотографиях, где использовано лицо Лерчек. В посте Адоньева рассказала о ее тяжелой болезни и выразила поддержку блогеру.

По мнению Луиса, такие посты являются недопустимым моральным нарушением и спекуляцией на чужом горе. Он потребовал от автора публикации уточнить происхождение изображения и настоятельно попросил не вводить людей в заблуждение, используя образ Валерии, которая сейчас находится в критическом состоянии и борется за свою жизнь.

Напомним, Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии вскоре после рождения четвертого ребенка. С тех пор она проходит курс химиотерапии, которая дается ей тяжело как физически, так и морально. Недавно блогерша приняла непростое решение и побрила голову налысо.

