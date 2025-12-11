Россиянин Сафонов и украинец Забарный впервые вместе сыграли за ПСЖ

Сафонов начал встречу в стартовом составе, Забарный вышел на поле после перерыва. В матчах топ-5 европейских чемпионатов это первый случай с 2022 года, когда украинец и россиянин оказались вместе на поле в составе одной команды. Тогда Алексей Миранчук и Руслан Малиновский были одноклубниками в итальянской «Аталанте».

Российский голкипер провел всего второй официальный матч за ПСЖ в сезоне и вновь отыграл на ноль. В субботу, 6 декабря, Сафонов отыграл матч чемпионата Франции с «Ренном» (5:0), Забарный тот матч пропустил из-за болезни.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В августе 2025 года парижский клуб приобрел за €63 млн украинского защитника Илью Забарного. Оба футболиста подчеркивали, что их связывают сугубо профессиональные отношения.

Ранее украинские пользователи Сети обнаружили видео, на котором Забарный пожимает руку предположительно Сафонову. Жовто-блакитные фанаты потребовали от защитника объяснений.