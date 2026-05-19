«Не жалею ни о чем»: почему Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» после десяти лет съемок?

Актриса Юлия Михалкова, известная по многолетнему участию в шоу «Уральские пельмени», не жалеет о своем уходе из коллектива, пишет Super.ru. В эфире радио «Комсомольская правда» артистка откровенно рассказала, что годы, проведенные в проекте, были важным и счастливым этапом ее жизни.

Михалкова отдала «Уральским пельменям» 10 лет, которые, по ее словам, были наполнены творчеством и искренней дружбой. Однако со временем у нее созрело желание двигаться дальше и пробовать себя в новых, еще не изведанных сферах. Расставание прошло без обид и скандалов, отметила она.

«У меня вообще есть такая привычка — ни о чем не жалеть. Это были прекрасные 10 лет», — добавила актриса.

Сейчас Юлия активно занимается собственными проектами. Она работает над сценариями и с интересом присматривается к созданию полноценного кино. При этом актриса подчеркивает, что сохранила теплые отношения с бывшими коллегами.

Так, например, совсем недавно Михалкова посетила концерт «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Более того, сейчас вместе с командой она работает над новым фильмом, в котором снимутся участники знаменитого коллектива.

