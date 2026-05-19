В Ивантеевке в 2027 году завершат строительство нового учебного корпуса на 350 мест к образовательному центру № 2. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на Хлебозаводской улице в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Его площадь составит порядка 6 тыс. кв. м.

В корпусе обустроят учебные классы, библиотеку, кабинеты для творческих занятий. На прилегающей территории появятся площадки для игр и занятий спортом.

Сейчас на объекте ведутся монолитные работы. На площадке трудятся 37 человек. Задействованы 5 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.