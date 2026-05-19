IT-компания из ОЭЗ «Дубна» разработает ПО для проектирования кабельных систем

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» было подписано соглашение о сотрудничестве между резидентом особой экономической зоны «Дубна» и российским разработчиком инженерного ПО. Партнеры займутся созданием новой системы автоматизированного проектирования кабельных систем (САПР КС). Об этом сообщила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Функционал будущей системы охватит полный цикл разработки: от управления требованиями и подбора компонентов до подготовки производства. Внедрение САПР КС позволит предприятиям реализовать концепцию модельно‐ориентированного системного инжиниринга. Это повысит эффективность проектирования сложных изделий.

Проект строится на интеграции двух технологических решений: системы автоматизированного проектирования МАКС компании «Цифровая мануфактура» и программных продуктов АСКОН. Итоговый продукт не только заменит зарубежные аналоги, но и станет принципиально новым инструментом для ключевых отраслей российской промышленности, способствуя укреплению цифрового суверенитета страны.

