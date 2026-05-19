Цех по производству комбикормов для птицеводства построят в Кашире

В Кашире построят новый цех по производству комбикормов для птицеводства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Предприятие площадью 4,5 тыс. кв. м. начинает строить компания «Белянка», которая входит в группу «Лето». В его состав войдут производственный цех, склады для сырья, лаборатория, котельная и другие объекты. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.

Предприятие будет выпускать комбикорм для птиц разных возрастных групп в виде россыпи, гранул и крупки. Мощность производства составит более 104 тыс. тонн продукции в год.

