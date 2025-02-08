Неадекват разбил машину фигуристки Нугумановой в Москве

Мужчина разбил машину фигуристки Елизаветы Нугумановой, когда она находилась внутри. Об этом ТАСС рассказала сама спортсменка.

По словам 22-летней спортсменки, история произошла 7 февраля. Она рассказала, что въезд на одной полосе загородило такси, из которого через какое-то время вышел мужчина пугающей внешности и набросился на ее машину.

Нугуманова отметила, что стекло высыпалось внутрь салона, а позже незнакомец ушел. Фигуристка не стала рисковать и устраивать разборки, посчитав, что с этим лучше справится полиция.

«Все это очень неприятно, осадок остался. Я спортсменка, морально готова ко многому, но не к такому. Все нормально, стекло новое поставила, но дело это мы доведем до конца на 100%, чтобы человек ответил на свои действия. Я за справедливость», — добавила она.

Нугуманова — призер этапов юниорского Гран-при. Она занимала шестое место в сезоне-2020/21 на чемпионате России.

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