В Госдуме посоветовали Валиевой вернуть медали после дисквалификации

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова посоветовала российской фигуристке Камиле Валиевой вернуть медали после дисквалификации. В интервью изданию «Все про спорт» она отметила, что возвращение трофеев не будет означать признание правоты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS).

Журова считает, что Валиева заслуживает золотую медаль чемпионата Европы, несмотря на введенные в отношении спортсменки санкции, однако напомнила о наличии в ее пробах запрещенного вещества.

«Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь», — сказала Журова.

По мнению депутата, у фигуристки останется поддержка и любовь болельщиков, которые являются настоящей ценностью.

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о четырехлетней дисквалификации. За неудачную апелляцию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается взыскать с Валиевой 8 тыс. франков.