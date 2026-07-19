Неизвестный ворвался во двор особняка Бейонсе и Джей Зи

В особняк Бейонсе и Джей Зи в Нью-Йорке попытался проникнуть неизвестный мужчина. По данным Page Six, 63-летний житель Бронкса на машине протаранил закрытые автоматические ворота и въехал на территорию поместья, повредив автомобиль и ограждение. Нарушителя задержали полицейские и доставили в больницу.

Инцидент произошел на этой неделе — мужчина на высокой скорости пробил ворота звездного особняка. Охрана вызвала полицию, нарушителя немедленно арестовали и отправили в госпиталь Стоуни-Брук для обследования. Автомобиль изъят, в отношении задержанного составлен протокол о незаконном проникновении и порче имущества.

Детектив Дженнифер Данн сообщила, что подозреваемый не имеет судимостей, не угрожал охранникам и не называл имен хозяев. Во время обыска оружия, записок или других улик не найдено. Полиция не исключает, что мужчина действовал из-за внезапного ухудшения здоровья и мог не знать, кто живет в этом доме. Расследование продолжается.