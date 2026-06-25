Неймар повторил рекорд Пеле и еще двух знаменитых бразильцев
Комментатор Журавель о роли Неймара в сборной Бразилии: «Абсолютно декоративен»
Знаменитый бразильский нападающий Неймар принял участие в своем четвертом чемпионате мира. На 76-й минуте матча с Шотландией (3:0) 34-летний форвард заменил Матеуса Кунью. Неймар повторил достижение своих соотечественников Пеле, Кафу и Джалму Сантоса, которые также играли на четырех мундиалях.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель скептически оценил роль Неймара в команде Карло Анчелотти.
«Безмерная любовь болел к Неймару. скандировали, требовали его выпустить, не отпускали после матча. Хотя по всему видно, что Неймар в этой сборной абсолютно декоративен. На игру влиять он не способен, никакой роли на поле у него нет. Взят он на ЧМ, потому что не взять нельзя. Из-за вот этого всего», — написал Журавель в соцсетях.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной с 79 голами в 129 матчах.
Бразилия заняла первое место в группе С. Пентакампеоны попали в одну сетку со сборной Аргентины. Две сильнейшие южноамериканские сборные могут встретиться в полуфинале.