Неймар повторил рекорд Пеле и еще двух знаменитых бразильцев

«Безмерная любовь болел к Неймару. скандировали, требовали его выпустить, не отпускали после матча. Хотя по всему видно, что Неймар в этой сборной абсолютно декоративен. На игру влиять он не способен, никакой роли на поле у него нет. Взят он на ЧМ, потому что не взять нельзя. Из-за вот этого всего», — написал Журавель в соцсетях.