Лавров назвал ОБСЕ «полумертвой организацией»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает возможным выход страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу может принять только президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на Примаковские чтения, министр охарактеризовал ОБСЕ как «полумертвую организацию». По его словам, вопрос о целесообразности дальнейшего участия России в структуре неоднократно обсуждался, в том числе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко.

Лавров отметил, что лично выступил бы за выход России из организации, однако существует важное обстоятельство, которое заставляет Москву сохранять свое присутствие на площадке. По его мнению, если Россия покинет ОБСЕ в одиночку, остальные участники продолжат работу без нее.

Министр пояснил, что, несмотря на жесткую критику в адрес России со стороны ряда государств, организация остается одной из немногих международных площадок, где российская сторона может напрямую представлять свою позицию и публично отвечать на обвинения.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва сохраняет членство в ОБСЕ, одновременно трезво оценивая нынешнюю роль и эффективность этой структуры.

Ранее сообщалось, что Россия подаст иски против стран Балтии за дискриминацию до конца года.