На нефтебазе в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае ликвидируют последствия очередной атаки беспилотника. По словам главы Красноармейского района Александра Харитонова, после падения обломков БПЛА на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание.

О происшествии руководитель муниципалитета сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети Max. По его данным, сразу после возникновения пожара к месту были направлены подразделения экстренных и оперативных служб. В настоящее время специалисты продолжают работу по локализации и ликвидации последствий инцидента.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Также не сообщается о каких-либо дополнительных разрушениях объектов инфраструктуры или жилых зданий в районе происшествия.

В связи с работой специальных служб и необходимостью обеспечения безопасности временно ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский. Местным жителям и водителям рекомендовано учитывать введенные ограничения при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Красногорске установили личности подростков после нападения на мужчину.