Эксперт назвал признаки скрытого взлома компьютера

Признаки взлома компьютера могут долго не привлекать внимания владельца, поскольку злоумышленники нередко охотятся не за устройством, а за данными на нем. Об этом « Газете.Ru » сообщил заместитель гендиректора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин.

По словам специалиста, поводом для проверки могут стать неожиданные изменения в системе или браузере. Среди тревожных сигналов — неизвестные программы и расширения, новая стартовая страница, незнакомые учетные записи и другие настройки, которые пользователь не менял. Такие инструменты могут использоваться для кражи паролей, cookie-файлов и доступа к сервисам.

Еще один признак возможной компрометации — подозрительные уведомления. Речь идет о входах в аккаунты с незнакомых устройств, запросах на смену пароля, подтверждениях платежей и сообщениях о действиях, которых владелец учетной записи не совершал.

Юдин также обратил внимание на риск шпионских программ и сервисов удаленного доступа. Они способны отслеживать действия пользователя, копировать документы, перехватывать ввод с клавиатуры, а иногда включать камеру или микрофон. На это могут указывать неизвестные медиафайлы, самопроизвольная активация оборудования и необъяснимая сетевая активность.

При подозрении на взлом эксперт рекомендовал отключить компьютер от интернета, запустить полную антивирусную проверку, изучить список программ и активных процессов. Пароли от важных сервисов следует сменить с другого надежного устройства, прежде всего — от почты, банковских приложений и аккаунтов для восстановления доступа.

Специалист подчеркнул, что угрозы актуальны и для Windows, и для macOS. Для защиты данных он посоветовал своевременно обновлять систему, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно создавать резервные копии.

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