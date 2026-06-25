Россиянам объяснили формулу расчета страховой пенсии в 2026 году

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году россиянам необходимо выполнить сразу несколько условий. Женщины должны достичь 59 лет, мужчины — 64 лет, а также иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Об этом « Газете.Ru » сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист пояснил, что размер выплаты определяется по простой схеме: число накопленных пенсионных баллов умножают на стоимость одного ИПК, после чего к результату прибавляют фиксированную выплату. В 2026 году один коэффициент оценивается в 156,76 рубля, а фиксированная часть составляет 9584,69 рубля. Обе величины были проиндексированы на 7,6%.

Количество ИПК зависит прежде всего от официального дохода и перечисленных работодателем страховых взносов. Баллы также начисляют за отдельные социально значимые периоды. Например, уход за первым ребенком до полутора лет дает 1,8 коэффициента за год, а участие в специальной военной операции в период службы или пребывания в добровольческом формировании — 3,6.

По расчетам Балынина, при накоплении 150 ИПК страховая пенсия в 2026 году достигнет 33 098,69 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2027 году не будет массового выхода на пенсию.