Бразилия попала в одну половину сетки ЧМ с Аргентиной

Сборная Бразилии заняла первое место в группе С чемпионата мира по футболу, разгромив в третьем туре группового этапа сборную Шотландии со счетом 3:0.

Уже в первом тайме Винисиус Жуниор оформил дубль. В споре бомбардиров бразилец догнал Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда — у всех по четыре мяча. Впереди только Лионель Месси с пятью голами.

Во второй половине игры отличился Матеус Кунья, для которого это третий гол на чемпионате. На 76-й минуте в составе бразильцев появился залечивший травму Неймар.

Бразилия заняла первое место в группе, опередив по разнице мячей сборную Марокко, которая расправилась с Гаити (4:2). У обеих команд по семь очков. Пентакампеоны попали в одну половину турнирной сетки с Аргентиной, которая уже после двух туров обеспечила себе первое место в группе J. Две сильнейшие южноамериканские сборные могут встретиться друг с другом в полуфинале турнира.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о главных интригах третьего тура группового этапа.