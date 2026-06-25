Красный уровень тревоги: в Венесуэле объявлен режим ЧС после мощных землетрясений

Венесуэла столкнулась с последствиями двух мощных землетрясений, которые вызвали серьезные разрушения в нескольких регионах страны. По данным Национальной геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Ведомство присвоило происшествию красный уровень опасности, что свидетельствует о высокой вероятности значительных человеческих жертв и масштабного ущерба. Об этом пишет РИА Новости .

Как заявила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, наиболее серьезно пострадали столица страны Каракас, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. В различных районах Каракаса зафиксированы обрушения зданий и повреждения жилой инфраструктуры.

После основных подземных толчков специалисты зарегистрировали уже более 20 афтершоков.

По словам Родригес, в пострадавших районах наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и подачей газа. В целях безопасности временно остановлена работа метрополитена и железнодорожного транспорта. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации мобилизованы подразделения гражданской обороны, пожарные расчеты, полиция и другие экстренные службы.

Основной задачей властей сейчас остается проведение спасательных операций, поиск пострадавших и восстановление поврежденной инфраструктуры. На фоне масштабов разрушений в стране официально введен режим чрезвычайной ситуации.

В Национальной геологической службе США также отметили, что последствия нынешнего землетрясения могут потребовать не только национального, но и международного реагирования.

До этого после серии подземных толчков у Крыма произошло новое землетрясение.