Клуб Овечкина совершил второй громкий обмен за два дня

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин, мощно усиливает состав перед началом нового сезона. «Столичные» выменяли у «Баффало Сейбрз» нападающего Алекса Така.

У форварда «Клинков» заканчивался контракт. «Сейбрз» заключили с ним новое соглашение на восемь лет с ежегодной зарплатой $10,5 млн и тут же обменяли в «Кэпиталз», получив взамен форварда Давида Кемпфа и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.

В минувшем сезоне 30-летний Алекс Так набрал 66 (33+33) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 24». В своем лучшем сезоне 2022/23 за «Баффало» форвард выбил 79 очков в 74 играх.

Американец в рейтинге экспертов НХЛ занимал первое место в списке хоккеистов, которые по окончании сезона могли стать неограниченно свободными агентами.

Это второй громкий обмен «Вашингтона» за два дня. Накануне «Кэпиталз» выменяли у «Сент-Луис Блюз» форварда Джордана Кайру.