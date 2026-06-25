Мексиканский вратарь Очоа сыграл на шестом чемпионате мира

40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа вышел на замену в матче чемпионата мира по футболу с Чехией на 78-й минуте. Для мексиканского вратаря это уже шестой мундиаль.

После чемпионата мира Очоа, в минувшем сезоне выступавший за кипрский АЕЛ, завершит свою карьеру.

Свои шестые чемпионаты мира проводят также Лионель Месси и Криштиану Роналду. Правда, в случае с Очоа есть одно «но». На турнирах 2006 и 2010 годов мексиканец был в заявке своей сборной, но на поле не выходил.

Сборная Мексики уверенно заняла первое место в группе, одержав победы во всех трех матчах и не пропустив ни одного мяча. Со второй позиции в плей-офф пробилась сборная ЮАР, переигравшая Южную Корею (1:0). У корейцев осталось три очка, и им придется ждать окончания всех матчей в группах: с третьего места в 1/16 финала пройдут восемь команд из 12 по лучшим результатам. А вот сборная Чехии, набравшая лишь одно очко, отправляется домой.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о главных интригах третьего тура группового этапа чемпионата мира.