Немецкий клуб расторг контракт с футболистом, высказавшимся в поддержку Палестины
Фото: [соцсети]
Клуб немецкой Бундеслиги «Майнц» расторг контракт с нидерландским полузащитником Анваром Эль-Гази из-за поддержки игроком Палестины, сообщает ВВС.
Эль-Гази опубликовал в соцсетях пост, в котором написал, что «Палестина будет свободной от реки до моря».
17 октября клуб отстранил игрока от тренировок, а затем решил расстаться с ним окончательно.
28-летний Эль-Гази пришел в «Майнц» в сентябре. Он успел провести три матча за клуб в Бундеслиге и отметился голевой передачей.
Ранее полузащитник выступал за «Аякс», ПСВ, французский «Лилль», английские «Эвертон» и «Астон Виллу».
Эль-Гази родился в Нидерландах в семье марокканских эмигрантов. У него двойное гражданство. Футболист в свое время выступал за молодежные команды Нидерландов разных возрастов и дважды сыграл за национальную сборную.