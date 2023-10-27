Немецкий клуб расторг контракт с футболистом, высказавшимся в поддержку Палестины

Эль-Гази опубликовал в соцсетях пост, в котором написал, что «Палестина будет свободной от реки до моря».

17 октября клуб отстранил игрока от тренировок, а затем решил расстаться с ним окончательно.

28-летний Эль-Гази пришел в «Майнц» в сентябре. Он успел провести три матча за клуб в Бундеслиге и отметился голевой передачей.

Ранее полузащитник выступал за «Аякс», ПСВ, французский «Лилль», английские «Эвертон» и «Астон Виллу».

Эль-Гази родился в Нидерландах в семье марокканских эмигрантов. У него двойное гражданство. Футболист в свое время выступал за молодежные команды Нидерландов разных возрастов и дважды сыграл за национальную сборную.